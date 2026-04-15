Alba de Tormes celebra el Día del Libro con una semana cultural y un especial homenaje

Plaza Mayor previa a la inauguración a la feria del libro de Alba de Tormes 2025

El Día del Libro tendrá una programación muy especial en Alba de Tormes, una celebración que tendrá lugar del 17 al 26 de abril con una gran feria en la que participarán librerías de la provincia, además de diferentes actos.

Los actos darán comienzo el propio 17 de abril, donde habrá una conferencia de poesía impartida por María Isabel Andrés a las 17:00 horas dentro del ciclo Provincia Universitaria.

Durante el resto de días los colegios realizarán diferentes actividades enmarcadas por la semana cultural, además de diferentes talleres destinados a jóvenes o presentaciones de libros.

El 24 de abril se realizará un homenaje a San Juan de la Cruz leyendo algunas de las poesías que escribió, y el Ayuntamiento estrenará, además, un recorrido literario por la Villa Ducal haciendo especial hincapié en Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca o Garcilaso de la Vega.

De este modo, se invita a los habitantes de la provincia de Salamanca a disfrutar del Día del Libro.