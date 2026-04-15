Alba de Tormes impulsa el empleo juvenil con 18 plazas en programas de formación

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha iniciado el pasado 1 de abril sus Programas Mixtos de Empleo y Formación, en los que participan 18 jóvenes del municipio con el objetivo de formarse y trabajar al mismo tiempo.

La iniciativa, financiada por el Servicio Público de Empleo Estatal, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y el propio Ayuntamiento, combina formación teórica y práctica profesional para mejorar la inserción laboral de los participantes.

El programa principal, Montea, cuenta con 10 alumnos y una duración de 12 meses, centrado en trabajos de albañilería que se desarrollan en la ampliación del cementerio municipal y que permitirán obtener certificados de profesionalidad. Por su parte, Juaguete, con 8 participantes durante 9 meses, está enfocado en la alfarería y se lleva a cabo en el Museo de Alfarería.

Ambos programas suman una inversión superior a los 544.000 euros y buscan no solo formar a los jóvenes, sino también ejecutar mejoras en espacios municipales.

La alcaldesa, Concepción Miguélez, ha destacado que esta iniciativa supone una oportunidad laboral para los vecinos y un beneficio directo para el municipio.