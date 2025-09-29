Fin de los cursos de Ceramitur en Alba de Tormes

Alba de Tormes concluye esta semana el ciclo de talleres de alfarería programados dentro del proyecto Ceramitur, una iniciativa financiada con fondos europeos NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El último de los cuatro cursos comenzó el pasado 17 de septiembre y ha sido impartido por el maestro alfarero Óscar Dueñas. Durante las sesiones, los participantes han podido adentrarse en la alfarería tradicional y conocer de cerca técnicas tan singulares como la filigrana, sello de identidad de Alba de Tormes, y el rakú, de origen japonés, que otorga a las piezas un acabado característico y muy valorado.

La propuesta formativa, abierta a todas las personas interesadas, ha ofrecido un espacio de encuentro entre la tradición y la innovación, reforzando la importancia de mantener vivas las técnicas artesanales al tiempo que se experimenta con nuevas formas de creación.

En total, durante el mes de septiembre se han desarrollado cuatro cursos: tres dirigidos a adultos y uno destinado al público infantil. Dos de ellos corrieron a cargo del alfarero Tomás Pérez y los otros dos fueron impartidos por Óscar Dueñas.

Con esta programación, el proyecto Ceramitur consolida la apuesta de Alba de Tormes por la formación, la cultura y la preservación de sus tradiciones, reafirmando a la localidad como referente en la alfarería y la artesanía en la provincia de Salamanca.