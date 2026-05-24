Valdejimena llena sus campos de celebración, vocación y buen ambiente con su romería en honor a su virgen

Valdejimena, un pequeño municipio salmantino perteneciente a la localidad de Horcajo de Medianero, está este domingo de celebración debido a su esperada romería de la Virgen de Valdejimena. Así, cerca de 3.000 vecinos tanto del municipio como de la comarca completa de Alba de Tormes, rinden homenaje a su patrona en una jornada repleta de eucaristías, comidas a la sombra de los árboles, bailes tradicionales y una procesión acompañada de caballistas y caminantes.

Tras haber celebrado este sábado, día de la víspera, una eucaristía a las 12:30 horas, seguida de una procesión alrededor del santuario y otra eucaristía a las 18:00 horas, este domingo 24 de mayo llega la esperada celebración del domingo de Pentecostés.

De esta manera, el municipio se vuelca por completo en esta jornada campestre, donde las comidas en la dehesa son protagonistas y los puestos ambulantes llenan las zonas. En concreto, tras las eucaristías celebradas a las 10:00 y a las 12:30 horas, ha llegado el momento más esperado: la romería, compuesta por una procesión donde la imagen ha recorrido las llamadas cuatro cruces que enmarcan el santuario, que este año cumple 354 años.

Así, jinetes montados en sus caballos y creyentes a pie acompañan a su virgen en su recorrido por la Cruz Camino de Horcajo, la Cruz Camarín, la Cruz Camino Larrodrigo y la Cruz Pozo Cano.

En cada una de estas cuatro cruces, la Virgen de Valdejimena realiza una parada, en la que la música de la flauta y el tamboril, además de las jotas bailadas por las mujeres del municipio, se convierten en protagonistas.

Así, tras esta procesión rebosante de vocación, honor y orgullo, este pequeño municipio cuyo censo únicamente recoge a dos habitantes se convierte durante este domingo en el epicentro de la alegría, el buen ambiente y la celebración, para acabar con una eucaristía que se llevará a cabo a las 18:00 horas y cerrará esta jornada festiva.

De esta manera, se dará por finalizada este esperada romería, que lleva celebrándose de forma ininterrumpida cada año desde el siglo XVIII, en honor a la VIrgen de Valdejimena, "protectora de los campos".