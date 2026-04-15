La alcaldía de El Cerro, pendiente de una moción de censura

La alcaldesa de El Cerro, María Rosa Frades (PP), podría dejar el cargo si prospera la moción de censura presentada por el Grupo Municipal Socialista, que ya cuenta con mayoría suficiente tras sumar el apoyo de un concejal del propio Partido Popular.

El PSOE justifica esta iniciativa por una gestión municipal que considera “insuficiente” y alejada de las necesidades del municipio, señalando problemas como la falta de cercanía institucional, deficiencias en los servicios públicos, abandono de infraestructuras y pérdida de subvenciones y oportunidades para los vecinos.

Según el PSOE, la situación del gobierno local es “insostenible”, lo que ha llevado a impulsar esta moción con el objetivo de mejorar la gestión y el funcionamiento del Ayuntamiento.

Los socialistas proponen como nuevo alcalde a Juan Carlos Garavís, quien ya ocupó el cargo en la anterior legislatura, destacando su experiencia y conocimiento del municipio.

Aseguran que la moción no responde a motivos personales, sino al compromiso con el bienestar de los vecinos. Entre sus prioridades están reactivar proyectos, recuperar infraestructuras, mejorar los servicios esenciales y reforzar la cohesión entre los núcleos de El Cerro y Valdelamatanzas.