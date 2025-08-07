Denuncian la falta de funcionamiento de las cámaras de tráfico de Béjar

La llegada de un nuevo equipo de Gobierno al Ayuntamiento de Béjar se ha dejado notar desde el primer día. La denuncia del PSOE en su primer día al frente del Consistorio es que las nuevas cámaras de tráfico, que fueron presentadas el pasado 29 de julio por el ya exalcalde, Luis Francisco Martín, el edil Javier Hernández y la concejal de Vox Purificación Pozo, no funcionan. Desde la Agrupación Socialista Bejarana aseguran que “nos mintieron” añadiendo que “anunciaron a bombo y platillo la instalación de 12 cámaras para controlar el tráfico” pero que “no están en funcionamiento” ya que el equipo de Gobierno del PP y Vox no tramitó los permisos necesarios.

Aseguran que es obligatorio nombrar un delegado de protección de datos para poner en marcha el sistema “y ni eso hicieron” por lo que “anunciaron algo que no existe más allá de unas cajas colgadas en postes”.

Concluyen asegurando que el anuncio que hicieron “es otro ejemplo más de propaganda vacía” y que “poco a poco iremos desenredando todas las cortinas de humo que dejaron”.