Agricultura adelanta más de dos millones de euros de la PAC para dar liquidez a agricultores y ganaderos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha anunciado que adelantará, a partir de este jueves y hasta el 30 de noviembre, 2.563 millones de euros a los organismos pagadores de las comunidades autónomas para el abono de los anticipos de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) de 2025.

Esta medida, impulsada por el Departamento liderado por Luis Planas, busca dotar de una mayor liquidez al sector en el inicio de la campaña, ayudando a agricultores y ganaderos a hacer frente a las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y a las condiciones climáticas adversas.

El adelanto es posible gracias a la autorización de la Comisión Europea, solicitada por España y otros Estados miembros, que ha permitido incrementar el pago anticipado hasta el 70% del importe de las ayudas directas. El plazo ordinario de pagos comenzará el 1 de diciembre, fecha en la que las comunidades autónomas podrán abonar hasta el 90%.

El Ministerio recuerda que el pago del anticipo es una opción voluntaria para los organismos pagadores, por lo que corresponde a las autoridades autonómicas decidir si lo realizan, el momento y las líneas de ayuda a incluir, siempre tras la realización de los controles previos necesarios para garantizar el uso adecuado de los fondos de la Unión Europea.

Las comunidades autónomas que participan en el sistema de prefinanciación, coordinado por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), han estimado un pago anticipado ligeramente inferior a los 2.600 millones de euros. Se prevé que durante la segunda quincena de octubre se puedan pagar en torno a 1.800 millones de euros.

El pago del 100% de la ayuda se autorizará a partir del 15 de mayo de 2026, una vez calculados los importes unitarios definitivos. El plazo ordinario finalizará el 30 de junio de 2026, aunque se podrán realizar pagos residuales hasta el 15 de octubre de 2026, fecha en la que habrán sido abonados los 4.889 millones de euros en concepto de ayudas directas al sector.

Las cuantías solicitadas por las comunidades autónomas para este pago anticipado, que se abonará entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre de 2025, son las siguientes:

Comunidad Autónoma

Cuantía (millones de euros)

Andalucía

765,1

Castilla y León

663,6

Castilla-La Mancha

367,8

Extremadura

277,6

Aragón

230,0

Navarra

54,8

Comunidad Valenciana

46,0

Galicia

44,0

Asturias

31,4

Murcia

20,9

Madrid

18,2

La Rioja

17,0

Cantabria

16,7

Baleares

10,0