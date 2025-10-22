Agricultura toma precauciones y suspende de forma provisional las exportaciones de animales vivos para evitar la extensión de la dermatosis nodular

La situación epidemiológica actual de la Dermatosis Nodular Contagiosa que se está viviendo en Francia ha llevado a tomar decisiones a modo de precaución en España. Concretamente, tras el Consejo de Ministros celebrado este martes, el ministro de Agricultura, Luis Planas anunció, según recoge el medio Animal's Health, que se ha decidido suspender de forma provisional las exportaciones de animales vivos para evitar la extensión de la enfermedad, declarando que "hemos cerrado nosotros mismos las exportaciones para evitar la extensión".

Igualmente, en esta misma rueda de prensa, el ministro ha anuncuado que "hemos conseguido traer a España, en tres envíos, un total de 207.000 dosis de vacuna". Una vacuna que se está aplicando ya en la zona más afectada que es Cataluña, donde se han confirmado ya 17 focos de la enfermedad notificados hasta el momento.

Planas también ha hecho hincapié en que esta se trata de una enfermedad que de "erradicación obligatoria, sin posibilidad de transmisión a los seres humanos", pero que es "muy grave" para la producción animal.

El Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Francia, durante la reunión del Comité Nacional de Orientación de la Política Sanitaria Animal y Vegetal (CNOPSAV), también confirmó que se han tomando nuevas medidas que incluyen la prohibición de celebración de concursos, ferias, salones, etc., de ganado bovino en todo el territorio metropolitano; la prohibición, en todas las regiones que incluidas en zona de restricción por la enfermedad (Auvernia-Ródano-Alpes, BorgoñaFranco Condado y Occitania) de los mercados de ganado bovino destinado a la cría; y la prohibición de cualquier salida de ganado bovino del territorio metropolitano para evitar la propagación del virus fuera de Francia, es decir, la restricción de movimientos desde el país a otros Estados Miembros de la Unión Europea y a Terceros Países.

Estas son medidas que han venido motivadas por el "empeoramiento de la situación epidemiológica en Francia", tras la detección de nuevos focos en zonas previamente libres de los Departamentos de Jura, Ain y Pirineos Orientales que se encontraban en zona libre, tal y como apuntan fuentes del ministerio español.