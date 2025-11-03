Las asociaciones de ganaderos convocan a los profesionales para tratar sobre la dermatosis nodular y los saneamientos

Las distintas asociaciones de ganaderos de Salamanca han organizado un encuentro para este viernes 7 de noviembre en Tamames con el fin de informar a los profesionales del sector de la actualidad en los saneamientos y la nueva enfermedad, la dermatosis nodular que ha supuesto la suspensión de los mercados y el movimiento de ganado en numerosas comunidades.

La cita tendrá lugar a las 19.30 horas en el Ayuntamiento de la localidad y desde las distintas asociaciones animan a la participación en la misma debido a la importancia de los temas a tratar relacionados con la sanidad animal.

Las asociaciones de ganaderos de la provincia han creado un nuevo grupo de trabajo para buscar soluciones a los distintos problemas del sector en este momento la nueva enfermedad que afecta al vacuno y la gestión de los saneamientos por parte de Tragsa.