Ayudas para la modernización de explotaciones y el fomento del pastoreo sostenible: medidas del nuevo Plan de Promoción de la Ganadería Extensiva de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha presentado las líneas maestras de su nuevo Plan de Promoción de la Ganadería Extensiva, una iniciativa estratégica que contará con una dotación inicial de 10 millones de euros en el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2026.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, realizó el anuncio durante una visita a una explotación en régimen de titularidad compartida en Ávila durante la tarde de este jueves, donde informó que el plan busca fortalecer este modelo productivo, reconociendo su triple función: fijar población en el medio rural, mejorar la rentabilidad de las explotaciones y su contribución esencial en la prevención de los incendios forestales. "Es un ejemplo de equilibrio entre producción, sostenibilidad y territorio”, dijo Corral que también subrayó el compromiso de la Junta para “garantizar su futuro y reconocer el papel esencial de los ganaderos”.

Las medidas más destacadas incluyen:

Infraestructuras y Prevención: Inversiones en infraestructuras colectivas esenciales como caminos rurales, mangas, vallados, bebederos y, especialmente, la construcción de nuevas balsas comunitarias para asegurar el abastecimiento y la prevención de incendios.

Modernización y Manejo: Ayudas directas para la modernización de explotaciones, el fomento del pastoreo sostenible y la priorización del manejo en extensivo en los criterios de selección de las ayudas autonómicas.

Innovación y Relevo: Impulso a la formación, el empleo rural mediante sistemas de relevo que favorezcan la conciliación, y el fomento de la digitalización para mejorar la gestión de los pastos.

Comercialización: Apoyo a la venta a través de canales cortos para aumentar el valor añadido, refuerzo de la promoción en ferias y defensa de las figuras de calidad.

La consejera también hizo balance del apoyo sectorial de la Junta, destacando 20 millones de euros destinados a la incorporación de jóvenes ganaderos (con 310 incorporaciones), de los cuales 16,3 millones fueron para sistemas extensivos.