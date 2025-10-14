Castilla y León será la comunidad que más dinero reciba para la erradicación de enfermedades animales: 1.923.755,49 euros
La mayor parte del dinero total (7.194.083,52 euros) irá destinado al programa nacional de control y erradicación de la tuberculosis bovina
Castilla y León se sitúa a la cabeza de las comunidades autónomas en la recepción de fondos destinados a la erradicación de enfermedades animales. El Consejo de Ministros ha autorizado este martes una propuesta de distribución de 7.400.000 euros, de los cuales 1.923.755,49 euros se destinarán a esta comunidad, destacando su papel principal en la gestión de estos programas sanitarios.
Estos fondos, que serán aprobados territorialmente por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, tienen como objetivo fundamental el control y la posterior erradicación de enfermedades animales con graves implicaciones tanto para la sanidad animal como para la salud pública y las exportaciones de productos ganaderos españoles.
La mayor parte del montante total, 7.194.083,52 euros, se dedicará al programa nacional de control y erradicación de la tuberculosis bovina, una partida crucial que busca compensar la ausencia de cofinanciación europea en este ámbito. Además, 205.916,48 euros del total se han reservado para Aragón y Baleares, que utilizarán estos recursos para la adquisición de vacunas tras haber detectado un nuevo serotipo de la enfermedad de la lengua azul en sus territorios este año.
