Convocados 2,2 millones de euros en ayudas para el servicio de asesoramiento a explotaciones agrarias en Castilla y León

Agricultura y Ganadería garantiza la seguridad alimentaria de los cultivos agrícolas mediante más de 17.000 controles anuales. Foto de archivo

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León ha convocado las subvenciones para la prestación del servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias para el año 2027, destinando un presupuesto de 2.239.559 euros.

Estas ayudas se enmarcan en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) de España para el periodo 2023-2027 y están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Plazos y beneficiarios de la convocatoria

El proceso de solicitud se divide en dos fases:

Selección de entidades: El plazo para la presentación de solicitudes para la selección de las entidades prestadoras del servicio será de 20 días, a contar desde el día siguiente a la publicación de la orden en el Boletín Oficial de Castilla y León, prevista para el 7 de octubre de 2025. Selección de usuarios: El plazo para que las explotaciones agrarias soliciten el servicio de asesoramiento comenzará con el periodo de la Solicitud Única de ayudas PAC 2026.

Podrán ser beneficiarios las entidades, organizaciones o personas jurídicas, con o sin ánimo de lucro, directamente relacionadas con los sectores agrario, forestal, agroalimentario y/o con el medio rural. También pueden concurrir agrupaciones de personas físicas o jurídicas, siempre que cumplan una serie de requisitos.

Entre las condiciones, las entidades deben haber estado constituidas como mínimo dos años antes de la fecha de publicación de la orden de convocatoria. Se busca así garantizar que el asesoramiento a las explotaciones agrarias se realice con el rigor y la experiencia necesarios.