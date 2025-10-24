Denuncian ante el Procurador del Común la falta de personal en unidades agrarías de la provincia

La Unión de Pequeños Agricultores, UPA, ha denunciado ante el Procurador del Común en Castilla y León la falta de personal en las unidades veterinarias de la provincia, concretamente en dos secciones agrarias comarcales o unidades veterinarias, la de Alba de Tormes y Ciudad Rodrigo, que no disponen de Técnico que atiende a la UDA y que afecta a todos los controles de la PAC y atención a los agricultores.

Desde la entidad aseguran que esta situación, en unos años con cambios tan complejos en la PAC, deja bien a las claras lo poco que importa a Junta la información de la PAC a los agricultores, como esta falta de personal deja patente.

Afirman que el caso de la Unidad Veterinaria de Alba de Tormes es lo más sangrante, ya que “en los últimos dos años apenas han tenido este técnico a disposición de los agricultores mes y medio, al no cubrir la baja del técnico anterior, ni su traslado. Afirman que hay una constante falta de personal “dado que de dos trabajadores administrativos que debiera haber en la unidad al servicio de los agricultores y ganaderos, desde hace dos años solo contaron con un administrativo y llevan ya más de un año que no disponen de ninguno, motivo por el cual todas las labores de registro documental tienen que hacerla en el Ayuntamiento de Alba de Tormes, o desplazarse a la SAC de Salamanca a realizar estas gestiones”.