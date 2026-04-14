El Gobierno adquiere 2,1 millones de dosis de vacuna contra la dermatosis nodular contagiosa

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la adquisición de más dosis de vacuna frente al virus de la dermatosis nodular contagiosa (DNC). Se comprarán 2,1 millones de vacunas por importe de 999.999 euros con el fin de frenar la difusión de esta enfermedad en lo que asegura "reafirma" su compromiso con la ganadería española.

La aparición de dermatosis nodular contagiosa en una región o país tiene una gran repercusión sanitaria y económica. Se trata de una enfermedad de declaración obligatoria incluida dentro de la lista de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y de la Unión Europea, cuya presencia conlleva el vaciado de la explotación en cuestión y la prohibición de la exportación de animales, material de reproducción, carne y otros productos, así como restricciones en los movimientos domésticos y en la celebración de ferias ganaderas y otras concentraciones de animales en las zonas afectadas.

Dentro del marco de la política de control de la enfermedad, la vacunación preventiva de emergencia en respuesta a focos resulta una práctica esencial para frenar su difusión.

El primer caso de esta enfermedad en España se notificó el pasado 3 de octubre, en la provincia de Gerona. Hasta el momento se han producido 20 focos, 18 en esta provincia, donde la zona de restricción ya se levantó el pasado 26 de febrero, y dos en Huesca, el último a principios de marzo.