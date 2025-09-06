La Junta anuncia que más de 300 ganaderías de Castilla y León han recibido las ayudas por los incendios

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, se ha reunido con representantes de la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León (Urcacyl) para abordar de manera conjunta las líneas de apoyo destinadas a agricultores y ganaderos afectados por los recientes incendios forestales. El encuentro tuvo como objetivo principal asegurar que la ayuda llegue de forma rápida y efectiva a todos los profesionales del campo.

González Corral ha destacado que las ayudas están llegando "con rapidez a quienes lo necesitan". Como ejemplo, ha señalado el suministro de emergencia de paja, forraje y pienso, que ya ha beneficiado a 335 ganaderías con 4,8 millones de kilos de alimento, atendiendo a más de 57.000 animales.

Principales líneas de ayuda en marcha

Durante la reunión, la consejera detalló las principales medidas de apoyo ya activas, además del suministro de alimento:

Ayuda mínima de 5.500 euros : Destinada a profesionales del sector, ya ha llegado a 530 beneficiarios, con una inversión inicial de 2,91 millones de euros. Esta ayuda cubre daños como la pérdida de producción, muerte de ganado, pérdida de colmenas y la reconstrucción de instalaciones y vallados. La concesión es automática y se ampliará con nuevas órdenes.

Declaración responsable : Para aquellos profesionales cuyos daños superen la ayuda mínima o que, sin haber recibido esta, hayan sufrido pérdidas superiores a 100 euros. Estos últimos deberán acreditar estar en la PAC o en algún registro oficial. El modelo de declaración ya está disponible.

Reposición de vallados: Se ha consensuado una línea específica para la reposición de vallados ganaderos y perimetrales, con un importe máximo de 5.000 euros por beneficiario. Próximamente se publicará el modelo de solicitud de declaración responsable para esta ayuda.

Los representantes de Urcacyl expusieron su visión sobre las necesidades en las zonas afectadas, lo que permitirá una respuesta coordinada que asegure que la ayuda llegue a quienes la necesitan. La consejera, por su parte, ha reafirmado el compromiso de la Junta con la recuperación del sector agrario en las zonas devastadas.

Además de estas medidas, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha estado visitando de primera mano las zonas afectadas para evaluar el alcance de los daños y garantizar que las ayudas se ajusten a las necesidades reales de los agricultores y ganaderos.