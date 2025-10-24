La Junta de Castilla y León invierte 223.000 euros en digitalización para agilizar la tramitación de la PAC 2025

La Junta de Castilla y León ha aprobado una inversión de más de 223.000 euros destinada a la modernización de la gestión de la Política Agraria Común (PAC). El montante se utilizará para la contratación del desarrollo de nuevas funcionalidades en la aplicación informática que emplean los funcionarios para tramitar los expedientes de las Solicitudes Únicas de la PAC 2025. El objetivo primordial es agilizar todo el proceso administrativo y garantizar la rapidez en el pago de las subvenciones.

El contrato de desarrollo, que tendrá un plazo de ejecución de 12 meses desde su adjudicación, cubrirá no solo las labores de creación de estas funcionalidades avanzadas, sino también la puesta en marcha de la herramienta digital y su posterior mantenimiento para asegurar un rendimiento óptimo.

Esta apuesta por la digitalización se enmarca en el esfuerzo de la Comunidad por mantener su posición como una de las regiones más eficientes de España en la gestión de las ayudas europeas. Como ejemplo de esta celeridad, la Junta recuerda el reciente abono del anticipo del 70 % de las ayudas directas de la PAC, que se realizó el pasado 16 de octubre, el primer día hábil permitido por la Comisión Europea. Este pago supuso la distribución de 498 millones de euros a 49.000 agricultores y ganaderos, cubriendo el 90 % del total de los expedientes registrados en la Comunidad.