La Junta ha destinado ya 5,3 millones de euros al sector agrario afectado por los incendios

La Junta de Castilla y León ha destinado ya 5,3 millones de euros para apoyar directamente al sector agrario afectado por los grandes incendios de este verano, según ha avanzado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante una visita junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a una explotación ganadera en Tremor de Arriba, en León.

González Corral ha recordado que desde el primer momento se activaron las medidas más urgentes, como la atención inmediata a los animales. “El 14 de agosto pusimos en marcha un servicio de urgencia de suministro de alimentos a las ganaderías, que ya ha supuesto repartir más de 7 millones de kilos de forraje, paja y pienso. Con ello hemos atendido a más de 63.000 cabezas de ganado, a más de 90 apicultores y a más de 480 ganaderos”, ha explicado.

Además, la Junta ha aprobado ayudas directas mínimas de 5.500 euros para los agricultores y ganaderos profesionales afectados, que ya están recibiendo las explotaciones. La cuantía de la ayuda puede llegar hasta los 18.000 euros en función de los daños declarados. Hasta la fecha se han resuelto 613 expedientes, 201 de ellos en Leon. “Los beneficiarios ya están cobrando sin necesidad de realizar trámites burocráticos, porque hemos cruzado los datos de las zonas afectadas, las imágenes satelitales y las declaraciones de la PAC”, ha apuntado.

La consejera ha subrayado que estas actuaciones ya suman más de 5,3 millones de euros: 2 millones destinados al suministro de alimentación de urgencia y 3,3 millones para ayudas directas. Un ejemplo es la ganadería visitada hoy, que cuenta con 170 cabezas de vacuno y ha recibido ya la ayuda de 5.500 euros y también el alimento para los animales.

Nueva declaración responsable

Además, González Corral ha explicado que los afectados tiene a su disposición formularios de declaración responsable para comunicar daños en la producción, pérdida de ganado, colmenas y pastos; un segundo formulario para informar de los daños en vallados, y ha avanzado que mañana estará disponible el formulario para instalaciones, como mangas de manejo, pasos canadienses o naves.

“Hemos sido ágiles, hemos sido eficientes. Las ayudas están llegando y vamos a seguir trabajando con los alcaldes, agricultores y ganaderos, abordando también la reconstrucción de caminos y balsas para garantizar agua a las explotaciones en los próximos años”, ha declarado.

Finalmente, la consejera ha reiterado el compromiso del Gobierno autonómico con el futuro del sector, en concreto, en lo relacionado con el cobro de las ayudas de la PAC. “Nos hemos comprometido a asegurar que en las zonas regeneradas se pueda seguir pastando, para garantizar que los ganaderos puedan cobrar las ayudas de la PAC”, ha afirmado.

“Quiero trasladar un mensaje de apoyo y ánimo a todos los ganaderos y agricultores afectados. Al igual que hemos hecho en otras zonas, hemos transmitido que no están solos, que cuentan con la ayuda de la Junta de Castilla y León para superar esta situación lo antes posible”, ha concluido.