El lobo ataca a un grupo de cinco borregos y mata a tres en una finca de Pereña de la Ribera

Un ganadero de Pereña de la Ribera asegura a Salamanca24horas que tres de sus cinco borregos que tenía reunidos en uno de los cercados de su finca han sido atacados por el lobo.

Según el propietario de los animales, cuando ha llegado a la finca en la mañana de este viernes se ha encontrado la masacre producida esta misma noche, con tres animales muertos con graves heridas en el cuello y la panza y dos malheridos con mordeduras en el cuello, motivo por el que el ganadero lamenta que “que se morirán porque no tienen solución”. Ahora se encuentra a la espera de que los dos borregos que están con vida sean atendidos por el veterinario.

En el momento en que se produjo el ataque, los cinco ovinos se encontraban apartados de las ovejas. Igualmente, apunta que este no se trata de un ataque esporádico, sino que la semana pasada ya se produjeron ataques similares en la zona de La Almendra.

Una vez más, los ganaderos denuncian la falta de acción en caso del ataque del lobo, encontrándose totalmente desprotegidos sus animales y ellos desesperados por las pérdidas económicas generadas. Las organizaciones agrarias ya han denunciado en más de una ocasión "el insoportable incremento del número de ataques del lobo al ganado" desde que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) lo incluyera en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), impidiendo la gestión por parte de las comunidades autónomas.