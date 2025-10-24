Salamanca se incorpora a las zonas de Castilla y León con circulación de los serotipos 3 y 8 de Lengua Azul en esta temporada

Mapa de la situación de Lengua Azul en España actualizado a fecha de 23 de octubre de 2025

El Ministerio de Agricultura informó este jueves 23 de octubre de que la provincia de Salamanca se incorporaba a las zonas de Castilla y León en las que se ha detectado la circulación del S3 y del S8 de Lengua Azul desde su última actualización el pasado 7 de octubre.

De esta manera, y según los colores del mapa proporcionado por Agricultura, la provincia salmantina pasa del morado que indica solo presencia del S3 al azul que indica la presencia conjunta del S3 y del S8. El motivo es porque el pasado 19 de octubre se notificó de un foco del S8 en Chagarcía Medianero (Alba de Tormes).

En Castilla y León, todas las provincias a excepción de Zamora y Valladolid tienen la misma situación que Salamanca, con la circulación de estos dos serotipos. Además, desde la última actualización, al S8 se han sumado también Almería y Alicante, y al S3 Teruel.

Durante esta temporada de actividad vectoria, desde el 1 de abril, se ha confirmado la presencia de la enfermedad con la implicación de los serotipos 3 y 8 en las provincias y Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Albacete, Murcia, Madrid, Burgos, Ávila, Segovia, León, Soria, Salamanca, Zamora, Palencia, Galicia, Asturias Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Lleida, Valencia, Alicante y Mallorca.