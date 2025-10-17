Más de 200 mil euros destinados a la adquisición de nuevo equipamiento informático para reforzar el Centro de Proceso de Datos de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha dado un nuevo paso en su estrategia de modernización tecnológica y digitalización de los servicios públicos, con el objetivo de garantizar una administración más ágil, segura y cercana a los ciudadanos.

El Gobierno autonómico ha autorizado un gasto de 217.800 euros destinado a la adquisición de nuevo equipamiento informático para reforzar su Centro de Proceso de Datos (CPD) de respaldo. Esta inversión estratégica es fundamental para el funcionamiento diario de las aplicaciones y servicios digitales que se ofrecen a la ciudadanía.

La nueva dotación tecnológica permitirá aumentar la capacidad de almacenamiento y procesamiento de los sistemas, asegurando un funcionamiento más ágil y seguro de los servicios críticos. El contrato incluye el suministro de un nuevo chasis componible para servidores blade, dos servidores blade y dos switches de red de almacenamiento SAN.

Estos equipos se integrarán en la infraestructura de los dos centros de datos de la Comunidad —el principal y el de respaldo—, que albergan todas las aplicaciones y bases de datos esenciales para los distintos servicios públicos.

Con esta actuación, la Junta de Castilla y León no solo asegura la continuidad y estabilidad de los servicios críticos, sino que también mejorará el rendimiento de las bases de datos esenciales que sustentan las aplicaciones de uso cotidiano para los ciudadanos.