Castilla y León, con 783 plazas, entre las comunidades con mayor capacidad para acoger a menores migrantes

Con la entrada en vigor del Real Decreto 743/2025, las comunidades y ciudades autónomas pueden solicitar la declaración de contingencia migratoria si su capacidad de acogida de menores migrantes se multiplica por tres. Esta medida activa el protocolo para trasladar a la península a los niños y adolescentes que se encuentran en Canarias.

Según los datos publicados por el Gobierno, Castilla y León dispone de 783 plazas ordinarias para la acogida de menores migrantes no acompañados, situándose entre las regiones con mayor capacidad en este ámbito. El real decreto fija la capacidad ordinaria en una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes en todo el país.

El decreto también detalla la capacidad de otras comunidades, con Andalucía (2.827 plazas), Cataluña (2.650) y la Comunidad de Madrid (2.325) a la cabeza. Otras regiones como Galicia (886), Aragón (441), Asturias (331) o Extremadura (344) también cuentan con un número significativo de plazas.

Esta nueva normativa da cumplimiento a la disposición adicional undécima de la Ley Orgánica 4/2000, introducida tras la aprobación del Real Decreto-ley 2/2025. El objetivo es garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones migratorias extraordinarias.