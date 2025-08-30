Castilla y León alberga cerca de 18.000 sociedades 'fantasma', un 3,5% del total nacional

Un total de 17.831 sociedades ‘fantasma’ se encuentran en Castilla y León, lo que representa el 3,5% del total de empresas de este tipo en España, según un estudio de Informa D&B. Se consideran ‘fantasma’ a las compañías que, a pesar de estar activas en el registro, no han publicado sus cuentas en los últimos dos años.

A nivel nacional, el número de sociedades ‘fantasma’ asciende a 517.189, con una mayor concentración en Madrid, Andalucía y Cataluña. En Castilla y León, la mayoría de estas empresas se ubican en el sector del Comercio (22%), seguido de Construcción y actividades inmobiliarias (21%). Le siguen Hostelería, con un 11%, y Servicios empresariales, con un 10,5%.

Riesgos y características de estas empresas

Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B, advierte que estas sociedades inactivas suponen un riesgo porque "pueden ser utilizadas con fines fraudulentos". Gianese señala que, aunque existen sanciones por no publicar las cuentas, muchas empresas persisten en esta situación en lugar de proceder a su liquidación.

El estudio también revela datos interesantes sobre la antigüedad y el capital social de estas compañías. Alrededor del 48% de las sociedades ‘fantasma’ se constituyeron el siglo pasado, y casi la mitad de ellas lo hicieron entre 1975 y 2000. En cuanto al capital social, el 65% de estas empresas cuenta con menos de 5.000 euros.