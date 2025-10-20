Castilla y León lanza el Sello de Movilidad Segura y Sostenible para combatir la alta siniestralidad vial laboral

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León ha presentado el Sello de Movilidad Segura y Sostenible, una nueva iniciativa que busca incentivar y reconocer a las empresas de la Comunidad que implementen planes de movilidad eficientes, seguros y sostenibles para sus trabajadores.

Este distintivo, que forma parte del VII Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León 2025-2028, nace como respuesta a la alarmante incidencia de los accidentes de tráfico en la siniestralidad laboral en la región. Según datos recientes, los siniestros de tráfico han representado más de la tercera parte de la mortalidad laboral en la Comunidad durante la última década. En 2024, el porcentaje se situó en el 38,7%, y en lo que va de 2025, alcanza el 37,5% de los accidentes mortales.

La titular de la Consejería ha calificado estos datos de "preocupantes" y ha insistido en la necesidad de convertir la seguridad de los desplazamientos en una línea de acción estratégica en las políticas de prevención de riesgos laborales.

Reconocimiento y colaboración interinstitucional

El Sello pretende ser un reconocimiento público de la Junta de Castilla y León a las empresas que van más allá del cumplimiento normativo e integran la movilidad segura en sus planes de seguridad y salud laboral.

Para su desarrollo, el distintivo cuenta con la colaboración de la Dirección General de Tráfico (DGT), con quien se ha firmado un protocolo para actuaciones conjuntas en seguridad vial laboral. Las empresas que aspiren a obtenerlo deberán diseñar e implementar un plan de seguridad vial acorde con las directrices elaboradas por la DGT y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales ha puesto a disposición de las empresas una guía actualizada y un catálogo de medidas para facilitar la elaboración de estas estrategias, disponibles en el Portal de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.

Durante la jornada de presentación, que contó con la presencia de la coordinadora de la DGT en Castilla y León y de responsables de los agentes económicos y sociales, la Consejera subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional y público-privada para hacer de la movilidad laboral un espacio más seguro.