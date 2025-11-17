Castilla y León recibirá 10.223 millones del sistema de financiación en 2026, un 7,5% más que este año

Castilla y León percibirá en 2026 en recursos del sistema de financiación 10.223 millones de euros, un 7,5 por ciento más que en el anterior ejercicio, una cifra que supone un “récord”, según informó el Ministerio de Hacienda. La cifra se detalla entre los 9.568 millones de las entregas a cuenta, que crecen un 6,7 por ciento, y los 655 de la liquidación de 2024.

Se trata de una revisión favorable para las arcas autonómicas, debido “al buen comportamiento de la economía española”, que “evidencia”, informó el Ejecutivo central, el “compromiso” con las comunidades autónomas, que “son las encargadas de garantizar a la ciudadanía el despliegue de las políticas sociales y de acceso a la sanidad, la educación o las prestaciones por dependencia”.

Además, tal y como anunció en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la senda de déficit autonómica para el periodo 2026-2028 permitirá a la Comunidad contar con un margen fiscal de 256,7 millones.

En total, el conjunto de las comunidades autónomas percibirán 157.730 millones el próximo ejercicio en ese concepto, por lo que se bate un nuevo récord en los recursos que reciben los territorios. La cifra es un siete por ciento superior a la que les fue comunicada a los gobiernos autonómicos en julio pasado.

A esta revisión de las entregas a cuenta, de las que se ha informado a cada ejecutivo autonómico de manera individualizada, se le suma la previsión de liquidación para 2024. Uniendo ambas cifras percibirán 170.300 millones de euros en recursos del sistema de financiación.

Mayor margen por la senda de déficit

María Jesús Montero también trasladó el margen fiscal del que dispondrán gracias a la senda de déficit planteada en su subsector para el periodo 2026-2028. Un plan por el que su objetivo de déficit para los próximos tres años será del -0,1 por ciento. Esto significa que “no tendrán que hacer esfuerzos extra en ese trienio una vez alcancen sus objetivos”. Esto permitirá a los territorios contar solo en 2026 con un margen fiscal de 1.755 millones y de hasta 5.485 millones en el trienio.

El beneficio de esta senda para Castilla y León será de 82,1 millones en 2026, que la autonomía podrá utilizar para reforzar los servicios sociales que presta a su población. En 2027, el margen fiscal subirá a los 85,6 millones y en 2028, alcanzará los 89. En total, cumplir con este objetivo de déficit permitirá a la autonomía disponer de 256,7 millones de euros extra que “podrá destinar al Estado del Bienestar”.

Estas medidas, apuntó Hacienda en un comunicado recogido por Ical, son “coherentes con el apoyo constante del Gobierno progresista a las comunidades”. Así, durante la pandemia del Covid-19, el Ejecutivo “mantuvo inalterables las entregas a cuenta en ese ejercicio pese a la caída del PIB, asumiendo además las liquidaciones negativas que se generaron como consecuencia de la caída de la recaudación”. También mencionó la aprobación de recursos directos por importe de casi 30.000 millones de euros “para hacer frente a las consecuencias de la Covid y que han supuesto la mayor transferencia de fondos al margen del sistema de financiación”.