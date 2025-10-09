Convocadas ayudas europeas para la eficiencia energética y la economía circular de empresas turísticas

El Servicio Territorial de Sanidad está ubicado en el edificio de usos múltiples de la Delegación de la Junta

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) la convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de eficiencia energética y economía circular para empresas turísticas en 2025.

Estas ayudas, que se concederán por concesión directa, están financiadas a través de los fondos europeos Next Generation-EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Objetivo y beneficiarios

El principal objetivo de esta línea es apoyar la reducción del consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono, así como fomentar la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en el sector turístico de la Comunidad.

La convocatoria está dirigida a empresas turísticas (personas físicas o jurídicas) que sean titulares de:

Establecimientos de alojamiento o restauración .

Agencias de viajes .

Empresas de turismo activo.

Para poder optar a las subvenciones, todos los solicitantes deben estar inscritos en el Registro de Turismo de Castilla y León con una antigüedad mínima de doce meses antes de la publicación del extracto en el BOCyL.

El plazo de solicitud es de 15 días naturales, a contar desde mañana, 10 de octubre.

Cuantía y ejecución de proyectos

La cuantía de la ayuda puede alcanzar hasta el 100% de la actividad subvencionada, aunque el importe total concedido a una única empresa no podrá exceder los 300.000 euros durante los tres años previos. Se establece, además, una inversión mínima aprobada de 6.000 euros (sin IVA).

Las actuaciones subvencionables deben estar relacionadas con la eficiencia energética y la economía circular, y tienen que ejecutarse en el periodo comprendido entre el día siguiente al registro de la solicitud y el 31 de diciembre de 2025. La justificación de los gastos deberá presentarse electrónicamente a más tardar el 4 de febrero de 2026.

La Junta dispone de seis meses para dictar y publicar la resolución. Transcurrido este plazo sin respuesta, las solicitudes se entenderán desestimadas por silencio administrativo.