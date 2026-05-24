Uno de cada cuatro autobuses y camiones suspende la ITV en Castilla y León en el primer intento

Los vehículos pesados destinados al transporte de viajeros y mercancías son los que más dificultades encuentran para superar la ITV en Castilla y León. Casi uno de cada cuatro autobuses (24,5%) y camiones (23,7%) es rechazado en su primera inspección obligatoria. En ambos casos, los fallos en los sistemas de frenado constituyen la principal causa de suspenso, representando el 26,5% de los defectos graves en camiones y el 16,2% en autobuses.

Por su parte, los turismos presentan una tasa de rechazo del 17%. El pasado año, de las más de un millón de inspecciones realizadas a coches en la Comunidad, 182.501 resultaron negativas. A diferencia de los vehículos pesados, el gran problema de los turismos son las emisiones contaminantes, responsables del 24,9% de sus suspensos.

Tras las emisiones, los defectos graves más comunes en los turismos corresponden a fallos en ejes, neumáticos y suspensiones (23,3%), seguidos por problemas en el alumbrado y la señalización (20,2%). Sin embargo, al analizar el total del parque móvil de la Comunidad, que registró un 17,4% de rechazo global sobre 1,5 millones de vehículos, las deficiencias en alumbrado y señalización se posicionan como la primera causa general de suspenso (22,3%), mientras que los tractores (10,2%) y las motocicletas (13,8%) se consolidan como los vehículos en mejor estado.

Finalmente, las inspecciones siguen reguladas por la antigüedad del vehículo, pasando a ser anuales en turismos a partir de los diez años. Como novedad normativa, los vehículos matriculados antes del 1 de enero de 1950 y los que superan los 60 años de antigüedad quedan totalmente exentos de pasar la ITV, mientras que para el resto de los vehículos históricos se fijan plazos de revisión de entre dos y cuatro años según su edad.