Dos detenidos en Valladolid por su presunta participación en los incidentes violentos previos al partido de fútbol entre el Oviedo y el Mirandés

Un total de siete personas han sido detenidas por su presunta participación en los incidentes violentos previos al partido de fútbol de playoff entre el Real Oviedo y el Club Deportivo Mirandés, dos ellas de Valladolid. Las otras pertenecen a Oviedo y Madrid, más otras tres personas que solo han sido identificadas.

Según apunta la Policía Nacional, los hechos ocurrieron el pasado 21 de junio de este año en Oviedo cuando se celebraba el partido de futbol correspondiente a la vuelta del playoff de ascenso a Primera División, en el estadio Carlos Tartiere.

Los presuntos incidentes violentos tuvieron lugar durante el recibimiento que los aficionados locales le hicieron a los jugadores del equipo de Oviedo, donde un grupo de seguidores vinculados al grupo de animación ultra oviedista, conocido como "Symmachiarii", trataron de apartar el vallado, golpearon y lanzaron objetos, entre ellos botellas de vidrio, contra la policía. Un hecho que provocó lesiones a dos miembros de la Unidad de Intervención policial (UIP).

Por las informaciones que han trascendido hasta el momento, tres de los detenidos son miembros del grupo ultra “Valladolid 1984”, hermanados con los “Symmachiarii”, los cuales se habían desplazado desde Valladolid para asistir al encuentro de fútbol.

Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Oviedo, acusados de delitos de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad. Mientras que los identificados fueron propuestos para sanción administrativa por infracción de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, la cual contempla multas de hasta 60.000 euros para las faltas graves, así como la prohibición de acceso a los terrenos de juego.