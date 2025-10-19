La economía de Castilla y León gana eficiencia tras la pandemia, saliendo de años de baja productividad

La economía de Castilla y León ha iniciado una senda de mejora en su eficiencia, medida por la Productividad Total de los Factores (PTF), después de años de estancamiento. Según el informe 'La productividad en España. Los motores de cambio. Informe OPCE 2024', la Comunidad avanzó 1,43 puntos porcentuales en PTF entre 2020 y 2022, un indicador clave que mide cuánto más produce una economía con los mismos recursos de capital y trabajo.

Este dato supuso el sexto mejor avance entre las comunidades autónomas españolas en el periodo post-Covid, situándose por debajo de la media nacional (1,67 puntos), pero superando a regiones como Aragón (1,40), Cantabria (1,39) y Extremadura (-0,47). El informe confirma que, desde 2021, todas las comunidades "han experimentado una vigorosa recuperación", aunque con importantes diferencias en intensidad.

El impacto de la pandemia

En el año más duro de la pandemia, 2020, la PTF de Castilla y León experimentó un descenso de -2,62 puntos respecto a 2019. Pese al dato negativo, fue la tercera autonomía con mejor comportamiento, solo superada por La Rioja y Galicia, frente a una media nacional de -5,14 puntos.

El informe achaca este menor impacto negativo a que la región, al igual que La Rioja y Galicia, cuenta con un peso más reducido de los servicios privados dependientes del turismo, ramas que sufrieron un desplome dramático, especialmente en Baleares y Canarias.

Además, el estudio destaca que el avance en eficiencia de Castilla y León se mantuvo positivo entre el periodo completo 2019-2022, con un incremento de 0,08 puntos en la PTF. Esto contrasta con el promedio nacional, que registró valores negativos de -0,60 puntos, ya que once comunidades vieron lastrada su PTF por el impacto global de la pandemia.

Estancamiento antes de la crisis

El análisis pone de manifiesto el mal comportamiento de la economía regional en el periodo posterior a la Gran Recesión. Entre 2013 y 2019, Castilla y León registró la menor contribución de la PTF al crecimiento del VAB entre todas las comunidades, con un dato negativo de -0,11 puntos, mientras que la media nacional se situó en un 0,28 positivo.

A pesar de la mejoría tras el Covid, el dato de PTF de la Comunidad en el periodo global 2013-2022 se mantuvo negativo en -0,05 puntos, alineándose con el promedio nacional de -0,02. No obstante, el estudio señala que el VAB real per cápita de Castilla y León avanzó un 11,24% en ese periodo, superando la media nacional (10,57%), un hecho que el informe atribuye a la pérdida del 5,18% de población de la Comunidad.