Educación niega que Lucas mintiera en las Cortes y recalca que no existe constancia del robo de datos de Educacyl

La Consejería de Educación ha salido al paso de las críticas del Grupo Parlamentario Socialista que esta mañana pidió la comparecencia de su titular, Rocío Lucas, para que informe en las Cortes sobre el ciberataque sufrido hace semanas por el sistema informático de su departamento. Junto con la petición, el procurador socialista Fernando Pablo aseguró que Lucas mintió en su respuesta en sede parlamentaria el pasado 10 de junio, extremo que ha sido desmentido desde la Consejería de Educación.

Según explicaron fuentes del departamento que dirige Rocío Lucas a Ical, la consejera no mintió en las Cortes y así se puede demostrar recuperando el diario de sesiones, donde se recoge que la consejera confirmó un “intento de acceso no autorizado”. Textualmente, Lucas dijo: “Si se tienen noticias de algún intento de acceso no autorizado, como el recientemente acaecido, se actúa de inmediato y se abre la oportuna investigación sobre el origen y alcance del incidente” y añade que “se acude y se notifica, como también se ha producido, a la Agencia de Protección de Datos y se procede a denunciar ante la Guardia Civil para que siga investigando”.

Por este motivo, desde Educación se recalca que es “falso” que la consejera negara los hechos y se insiste que en sede parlamentaria sí dijo, y mantiene hoy, según los datos facilitados por los servicios informáticos de la Junta, que no existe constancia del robo de datos de ninguna cuenta. En este sentido, la Consejería insiste en un mensaje de tranquilidad a todos los usuarios del Portal Educacyl.