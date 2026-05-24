Europa consolida su liderazgo y copa el 80% de las exportaciones de Castilla y León en marzo

Durante el mes de marzo, Europa se consolidó como el mercado indiscutible para Castilla y León al representar el 80,1% de unas exportaciones globales que alcanzaron los 1.967,2 millones de euros. Según datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las ventas al territorio europeo crecieron un 10,6%, manteniendo a Francia, Portugal, Italia y Alemania como los principales destinos. Por bloques, la zona euro absorbió el 58,1% del total (+8,7%), el resto de la Unión Europea el 8% (+9,5%) y los países europeos no comunitarios el 14% (+20,4%), impulsados por un espectacular repunte del 97,1% en Turquía que logró compensar la caída del 17,8% sufrida en el Reino Unido.

Fuera del continente europeo, África se situó en segunda posición con el 8% del total exportado y un incremento del 8,2%, gracias a Marruecos, que repuntó un 11,5% y ya representa el 6,7% del comercio global de la comunidad. Oceanía también cerró el mes en positivo con una subida del 9,6%. En la cruz de la moneda, América ocupó el tercer lugar (7,4% del total) tras registrar un descenso del 10,4%, lastrada por las caídas en Norteamérica (-16,4%) y América Latina (-5,1%), y a pesar de la resistencia de Estados Unidos (3,4%) y Brasil (1,3%).

Finalmente, Asia se quedó en cuarta posición con el 4% del pastel exportador y un severo retroceso del 20,2%. Este desplome estuvo motivado por las caídas en Oriente Medio (-27,5%), donde Arabia Saudí se hundió un 65,4%, y en el resto del continente (-18,2%). En esta última zona se vivió un escenario de extremos: los espectaculares avances en India (+160,7%) y China (+6,5%) resultaron insuficientes para amortiguar los desplomes de dos clientes históricos de la región como Japón, que cayó un 81,7%, y Corea del Sur, que retrocedió un 51,7%.