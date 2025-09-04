La Junta alerta de que la campaña de incendios aún no ha terminado: "Tenemos que estar muy atentos"

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha recordado que la campaña de riesgo de incendios forestales en Castilla y León aún no ha finalizado, y que todavía queda trabajo por delante para asegurar los perímetros de los fuegos que permanecen activos en la Comunidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo subrayó que, pese a los avances en la extinción, todavía existe un peligro real de que se produzcan nuevos incendios, por lo que será necesario mantener la vigilancia y la precaución en las próximas semanas.

El portavoz precisó que, hasta la fecha, más de 140.000 hectáreas han resultado afectadas por los grandes incendios registrados este verano en la región. Sin embargo, matizó que esta cifra “no es un dato definitivo de toda la campaña”, ya que todavía queda tiempo hasta darla por concluida.

“Al menos pasaremos dos meses con ciertas dificultades y por tanto tenemos que estar muy atentos”, afirmó, recalcando que el balance actual refleja la magnitud de los daños sufridos, pero no debe considerarse cerrado.

La Junta de Castilla y León insiste en que la lucha contra los incendios no acaba con el verano, y que los esfuerzos de prevención y control deberán continuar para proteger el patrimonio natural y evitar que las consecuencias de esta campaña se agraven en los próximos meses.