La Junta rebaja la gravedad de varios incendios en la región tras la mejora en su evolución

Un bombero observa el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España)

La Junta de Castilla y León trasladó este lunes un mensaje de relativa calma tras la reunión del CECOPIA, al confirmar un avance positivo en la evolución de los incendios forestales que afectan a varias provincias, con especial incidencia en León. La disminución de la intensidad en distintos frentes ha permitido rebajar el índice de gravedad en varios de ellos.

Los fuegos que han descendido de nivel se encuentran ya sin llama activa, sin riesgo para la población ni cortes en la red viaria, aunque permanecen bajo estrecha vigilancia para evitar reproducciones. En este grupo se encuentran los incendios de Llamas de Cabrera, Anllares y Gestoso-Oencia, que pasan de IGR 2 a 1. También baja de nivel el incendio autonómico de Barniedo de la Reina-Cardaño de Arriba (León y Palencia), mientras que el de Canalejas se da prácticamente por controlado, con nivel 0.

En la provincia de León se detectaron además dos nuevos focos en Garaño y Molinaseca, ambos inicialmente clasificados como IGR 2. El de Molinaseca, según informó la Junta, ha mostrado una evolución favorable.

Por otro lado, el incendio de Fasgar-Colinas del Campo de Martín Moro Toledano se gestiona ya como un único frente por su cercanía, bajo una dirección técnica común.

La excepción sigue siendo el incendio autonómico de Porto-La Baña, entre León y Zamora, que se mantiene en IGR 2 debido al riesgo existente en la población zamorana de La Baña, pese a que gran parte del perímetro ya está controlado.