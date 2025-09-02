Un nuevo impulso a la innovación: 36 alumnos se suman a la XII edición del programa GESTIDI

El programa de formación de gestores de I+D+i (GESTIDI), financiado por la Junta de Castilla y León a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL), ha iniciado su duodécima edición con la incorporación de 36 nuevos alumnos. En los próximos meses, los participantes recibirán formación especializada, con el objetivo de impulsar la competitividad del tejido empresarial de la comunidad.

Un programa para el empleo cualificado

El programa GESTIDI está diseñado para dotar al mercado laboral de profesionales especializados en la gestión de la I+D+i. El curso está dirigido a titulados universitarios desempleados con origen o residencia en Castilla y León y ofrece una cualificación adicional para abrirles nuevas oportunidades laborales. Desde su puesta en marcha en 2008, el programa ha formado a casi 400 especialistas, de los cuales más del 60 % se ha incorporado al mundo profesional en proyectos de investigación e innovación en empresas, universidades y otras organizaciones. La formación es gratuita para los participantes y tiene una alta tasa de inserción laboral.

Formación teórica y práctica intensiva

El programa ofrece a cada alumno 600 horas de formación, divididas en tres fases:

250 horas de formación teórica: Impartidas por profesionales de prestigio, abordarán temas como políticas de apoyo a la I+D+i, estrategias empresariales para la innovación y gestión del conocimiento.

250 horas de prácticas: Los futuros gestores aplicarán sus conocimientos en empresas y entidades innovadoras de la comunidad, adquiriendo experiencia real.

100 horas de proyecto final: Cada participante desarrollará un trabajo tutorizado de fin de curso, con potencial de ser aplicado en la entidad donde realizaron las prácticas.

La dirección académica del programa está a cargo de la Universidad de Valladolid y la Escuela de Negocios CEU de Castilla y León.

GESTIDI Executive y la Red GESTIDI

Debido al éxito del programa, en 2018 se creó GESTIDI Executive, una versión orientada a la actualización y ampliación de conocimientos de técnicos y directivos ya en activo. Este enfoque permite que el programa acoja a un 25 % de alumnos que ya trabajan en empresas, facilitando el reciclaje del talento senior y promoviendo la interacción entre profesionales con y sin experiencia.

Una vez finalizado el curso, todos los participantes pasan a formar parte de la Red GESTIDI, un entorno digital que les permite interactuar, actualizar conocimientos y estar en contacto con el ecosistema de la I+D+i para detectar nuevas oportunidades de empleo. La Junta de Castilla y León considera la formación de estos profesionales un factor clave para el desarrollo regional, como lo demuestran sus estrategias de especialización inteligente.