La ocupación en Castilla y León, por debajo de la media europea: solo el 73,1 % de sus ciudadanos trabaja

La tasa de ocupación en Castilla y León se sitúa notablemente por debajo del promedio de la Unión Europea y lejos del objetivo comunitario. Según un informe de Eurostat que analiza la situación en 2024, solo el 73,1 por ciento de los castellanos y leoneses con edades entre 20 y 64 años tiene trabajo. Esta cifra contrasta con el 75,8 por ciento de media de la UE y queda a casi cinco puntos del ambicioso objetivo europeo del 78 por ciento fijado para 2030.

A pesar de este déficit frente a Europa, la situación de Castilla y León es similar a la del resto de España, que sigue siendo el país de la UE con las tasas de ocupación más bajas y el desempleo más alto.

La tasa de ocupación en la Comunidad se asemeja a la de sus territorios colindantes en el norte de España: Galicia se queda en el 71,1 por ciento, Asturias en el 69,4 por ciento, y el País Vasco en el 74,2 por ciento. Solo la Comunidad de Madrid supera el 76 por ciento de ocupación.

Por el contrario, las comunidades del sur, como Castilla-La Mancha (68,9 por ciento) y especialmente Andalucía (64,1 por ciento), registran las peores cifras, situándose la región andaluza entre las que tienen la tasa más baja de toda la Unión Europea.

Llama la atención la diferencia con el país vecino. Las regiones portuguesas que limitan con Castilla y León presentan una situación laboral significativamente mejor. La región Centro de Portugal alcanza un 78,5 por ciento de ocupación y el Norte de Portugal un 77,4 por ciento, superando ampliamente el porcentaje castellano y leonés.

En el ámbito europeo, las tasas de ocupación más bajas se concentran en el sur del continente, principalmente en Italia y Grecia. El informe de Eurostat sugiere que algunas de estas zonas de baja ocupación son "antiguos núcleos industriales que no se han adaptado económicamente", un factor que también afecta a regiones como el sur de Francia o Bélgica.

Aunque la media europea (75,8 por ciento) aún está lejos de su meta del 78 por ciento para 2030, la cifra global no ha dejado de crecer, marcando en 2024 su máximo histórico.