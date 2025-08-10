Récord histórico en exportaciones de Castilla y León con 21.212 millones de euros en 2024

Castilla y León ha alcanzado un récord histórico en su actividad exportadora, registrando 21.212 millones de euros en 2024, lo que supone un crecimiento del 14,7 % respecto al año anterior. Este excelente resultado ha generado un superávit comercial de 5.021 millones de euros, con una tasa de cobertura del 131 %, mientras que las importaciones crecieron hasta los 16.191 millones.

La tendencia positiva se ha mantenido durante los primeros cinco meses de 2025, con exportaciones que alcanzaron los 8.654 millones de euros, un aumento del 1,9 %. Este crecimiento supera la media nacional (0,8 %) y contrasta con un déficit comercial de 21.525 millones de euros en el conjunto de España.

El sector de la automoción sigue siendo el motor de las exportaciones de la comunidad, con un aumento del 24 % y una cuota del 55 % sobre el total. Las ventas de coches, neumáticos, motores y componentes concentran la mitad de todo lo exportado.

En segundo lugar, se sitúa el sector de la alimentación, que continúa su ascenso con un crecimiento del 3 % y el 16 % del total. Destacan el aumento de las ventas de extractos de café (13,5 %), productos de panadería (9,8 %) y vino (2,3 %).

Otros sectores con crecimiento notable son el químico-farmacéutico, que sube un 8,2 % impulsado por los medicamentos y las vacunas, y la maquinaria, que se dispara un 26 % gracias a las exportaciones de motores y conductores eléctricos.

La Junta de Castilla y León, a través del V Plan de Internacionalización Empresarial, ha reforzado su apoyo a las empresas. La inversión en promoción internacional ha aumentado un 130 % desde 2022, superando los 13,9 millones de euros.

Además, se ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas de 3 millones de euros para proyectos de expansión internacional, subvencionando hasta el 60 % del esfuerzo exportador de las empresas. El objetivo de este plan es diversificar las exportaciones, con la meta de que los sectores no ligados a la automoción representen el 55 % del total y que las ventas fuera de la Unión Europea alcancen el 35 %.

La mayoría de las exportaciones de Castilla y León siguen dirigiéndose a la Unión Europea (67 %), aunque se observa un crecimiento significativo en las ventas a África y el resto de Europa.