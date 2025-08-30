Rescatan el cadáver de un hombre en el río Duero, en Zamora

A primera hora de la mañana de este sábado, sobre las 8:47 horas, el centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso de un cuerpo flotando en el río Duero en Zamora capital. A la altura del hospital provincial de Zamora.

Los Bomberos han rescatado el cuerpo de un varón de alrededor de 40 -50 años.

Hasta el lugar se han desplazado, la Policía Nacional, Policía Local, Bomberos de Zamora y profesionales de Sacyl.