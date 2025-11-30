Salamanca y Burgos, pilares de la identidad leonesa y castellana en Argentina: la Junta refuerza el apoyo a las comunidades en el exterior

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha destacado la labor de las comunidades castellanas y leonesas en el exterior como las mejores embajadoras de los valores e idiosincrasia de la Comunidad. Durante su visita a Buenos Aires, la vicepresidenta se reunió con las directivas del Centro Salamanca y el Centro Burgalés, dos de los seis centros fundados por oriundos de Castilla y León que siguen activos en la capital argentina.

La Junta de Castilla y León ha reiterado su apoyo económico a los conciudadanos que residen fuera de España. El soporte se traduce en un incremento del 40 % en las subvenciones destinadas al mantenimiento de estos centros, pasando de 260.000 euros en 2022 a 360.000 euros este año. Además, la Junta ha destinado 186.000 euros este año a una línea de atención para castellanos y leoneses en el exterior que se encuentren en condiciones de especial necesidad (sociales, económicas o sanitarias). En el periodo de la legislatura, los centros y la federación en Argentina han recibido un total de 376.046 euros entre subvenciones y programas.

El Centro Salamanca, fundado en 1922 en la antigua secretaría del periódico Tribuna Española, es un pilar centenario de la cultura salmantina en Argentina. Actualmente cuenta con 285 socios activos y realiza una veintena de actividades anuales, que incluyen representaciones teatrales, ópera y danza. Junto al Centro de Zamora, lidera un proyecto para preservar la memoria de la emigración, recogiendo testimonios de castellanos y leoneses que luego plasman en publicaciones. El Ejecutivo autonómico ha sufragado las actividades de este Centro con 17.411 euros durante los últimos cuatro años.

Isabel Blanco aprovechó la visita para animar a los residentes en Argentina, especialmente a los más jóvenes, a sumarse a iniciativas de retorno como ‘Pasaporte de vuelta’, cuya dotación se ha incrementado un 267% esta legislatura, alcanzando los 520.000 euros en las convocatorias de 2024 y 2025. Este programa se complementa con ‘Volver a Castilla y León’, dirigido al fomento del emprendimiento y la contratación por cuenta ajena, al que se destinan 400.000 euros este año.

La vicepresidenta también resaltó el gran vínculo de los argentinos con la Comunidad a través de los programas de retorno temporal. El programa ‘Encuentro’ (para menores de 35 años) ha contado con 32 participantes procedentes de Argentina de un total de 62 en cinco ediciones, y el programa ‘Orígenes’ (35 a 60 años) ha visto a 14 de 25 participantes viajar desde el país sudamericano. En 2026, la Junta destinará 135.000 euros al conjunto de estos programas de refuerzo de vínculos.

Además, la vicepresidenta anunció que se estudiará la posibilidad de realizar una experiencia piloto del Programa Interuniversitario de la Experiencia en formato online en Argentina, adaptando este exitoso programa para personas mayores a los ciclos escolares del país.

Tras su reunión con las directivas del Centro Burgalés (fundado en 1917 y recientemente premiado como el mejor centro castellano y leonés en el exterior), y del Centro Salamanca, la vicepresidenta completará su agenda con las visitas al Centro Región Leonesa y el Centro Zamorano en Buenos Aires.