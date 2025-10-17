Tragedia en la N-122 en Zamora: fallece una mujer en un accidente entre un camión y un turismo

La N-122 en Zamora vuelve a ser, tristemente, escenario de tragedia. La mujer que se encontraba herida y atrapada en el grave accidente ocurrido este viernes entre un turismo y un camión finalmente ha fallecido.

Los hechos han ocurrido sobre las once y media de la mañana a la altura del kilómetro 508 de esta vía, entre el término municipal de Fonfría y Partido Judicial de Zamora, cuando se ha producido una colisión fronto lateral entre un vehículo articulado y un turismo, quedando la ocupante del turismo atrapada y herida, si bien finalmente no se ha podido hacer nada por su vida.

Hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, los Bomberos de la Diputación de Zamora y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que movilizan entre otros recursos un helicóptero medicalizado, si bien finalmente la mujer ha fallecido.

D.E.P.