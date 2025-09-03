UGT denuncia un fraude masivo en la contratación laboral en Castilla y León

UGT ha detectado lo que considera “la mayor bolsa de fraude en la contratación” en Castilla y León. Según sus datos, en los seis primeros meses de este año se han registrado 25.000 bajas de trabajadores con contrato indefinido bajo la justificación de no haber superado el periodo de prueba.

El sindicato sostiene que muchas empresas están utilizando esta vía para eludir el pago de indemnizaciones y, en la práctica, lograr contrataciones temporales “a coste cero”. Recuerdan que la actual legislación permite un periodo de prueba de hasta seis meses para técnicos titulados y de dos meses para el resto de trabajadores, aunque en empresas de menos de 25 empleados este límite es de tres meses.

Desde UGT advierten de que este uso abusivo del periodo de prueba se ha convertido en una fórmula para esquivar los avances logrados con la reforma laboral de 2022, que redujo la temporalidad en la comunidad del 25,2% en 2018 al 16,4% en 2024. Sin embargo, ahora muchas compañías estarían recurriendo al fraude en la contratación indefinida para abaratar costes.

Ante esta situación, el sindicato reclama una actuación contundente de la Inspección de Trabajo y sanciones ejemplares para frenar estas prácticas. Además, plantea abrir un debate sobre la regulación del periodo de prueba en el Estatuto de los Trabajadores. “¿Para cuándo un periodo de prueba para los empresarios?”, cuestionan desde la organización.