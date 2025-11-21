En nivel rojo por nieve y con cadenas obligatorias en esta carretera de Salamanca

Las fuertes nevadas registradas en las últimas horas están afectando de manera significativa a la circulación en Castilla y León, con más de quince carreteras condicionadas, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT). Nueve de ellas se encuentran en nivel rojo, el grado más restrictivo, que obliga al uso de cadenas o neumáticos de invierno y prohíbe el tránsito de camiones y autobuses. Entre las vías afectadas destaca la DSA-359, en la provincia de Salamanca, situada entre Pastores y La Encina, donde la acumulación de nieve ha reducido la movilidad y exige extremar la precaución al volante.

En Burgos, varias carreteras se encuentran igualmente en nivel rojo, como la CL-629, entre Cernegula y Gayangos, y las carreteras BU-570, BU-571 y BU-572, en las zonas de Río Trueba, Rioseco y Río de Lunada, especialmente castigadas por el temporal.

En León, la situación también es complicada en la N-621 entre Santa Olaja de la Varga y Llanaves de la Reina; en la N-625, entre Riaño y Oseja de Sajambre; y en la N-630, a la altura de Arbas del Puerto hasta Ventosilla de la Tercia. Asimismo, la CL-627, en Palencia, mantiene restricciones entre Rabanal de los Caballeros y Piedrasluengas.

El temporal también deja dos vías en nivel amarillo, donde se requiere circular con especial prudencia: la N-627, entre Sotopalacios y Montorio, y la N-623, entre Quintanilla-Escalada y Villamediana de San Román, ambas en Burgos.

La DGT recomienda consultar el estado de las carreteras antes de viajar y evitar desplazamientos innecesarios mientras persista el episodio de nieve.