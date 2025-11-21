Carbajosa ejecuta la mejora de la calle Villares mejorando el acceso a la zona deportiva

El Ayuntamiento de Carbajosa ha iniciado los trabajos para mejorar el pavimiento de la calle Villares, una ubicación clave en el municipio al tratarse del acceso de las instalaciones deportivas municipales tan concurridas y demandadas. El proyecto del Ayuntamiento de Carbajosa contempla la actuación en el tramo situado entre la calle Pelabravo y el centro municipal de educación preescolar. Este cuenta con un presupuesto de 119.939,96 euros, financiado a través de los Fondos de Cooperación de la Junta de Castilla y León, y un plazo de ejecución de 3 meses. Implica la sustitución del pavimento actual, muy deteriorado, por un adoquinado prefabricado de hormigón que asegurará una mayor resistencia y una duración a largo plazo para una zona tan transitada.

Además de esta actuación principal, está prevista la creación de zonas ajardinadas que ofrecerán una nueva imagen de la calle Villares. También se adecuarán las aceras y zonas peatonales para garantizar la accesibilidad en toda la zona y que cualquier vecino pueda transitar y acceder a las instalaciones deportivas sin obstáculos, con aceras más amplias y seguras.

“El objetivo es ofrecer una imagen renovada de la calle Villares de la mayor calidad posible y que quede integrada en el entorno del Parque de Ciudad de los Niños y la zona de los centros educativos” ha señalado el concejal de Obras Públicas, Ángel Manso.

El Ayuntamiento de Carbajosa sigue trabajando para mejorar espacios tan importantes del pueblo como la calle Villares. Esta semana se han llevado a cabo tres actuaciones (la renovación de la iluminación del Justo Sánchez Paraíso, el cepillado y rastrillado del campo de fútbol y la renovación de la calle Villares) que contribuyen a una mejora notable de las instalaciones deportivas.