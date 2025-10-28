Carbajosa está ya preparada para disfrutar de Halloween

El Ayuntamiento de Carbajosa ha preparado un año más una semana llena de actividades para sus vecinos con motivo de la celebración de Halloween. La programación arrancó este lunes con el “Rincón de brujas”, disponible durante toda la semana en el Aula de Informática, en el que los curiosos podrán descubrir su destino de forma divertida.

El miércoles será el turno del taller de bodypainting con temática de Halloween, una propuesta organizada por Cibercarba y dirigida a jóvenes nacidos en 2012 y 2013. El jueves, como antesala del gran día, el Aula de Informática acogerá la actividad “Entre brujas y hechiceros anda el juego”, que promete una tarde llena de magia y diversión.

El viernes, 31 de octubre, será el día grande de la programación con una tarde de terror y juegos que arrancará a las 18:00 horas en la pista de tenis cubierta. Los asistentes podrán disfrutar de la gran Fiesta de Halloween, con discoteca móvil, animación, photocall y muchas sorpresas. Además, se desarrollará el taller “Bolsa de Halloween”, en el que los más pequeños podrán crear su propia bolsa para recoger dulces, y la actividad “La ruta de las calabazas”, un original recorrido fotográfico por personajes y objetos terroríficos que permitirá conseguir dulces recompensas.

También se celebrará una castañada solidaria a beneficio de la Asociación Ariadna, con tickets solidarios a 1 €, disponibles ya en la Casa de Cultura de Carbajosa.

Para completar la tarde de Halloween, el Pabellón Municipal volverá a convertirse en escenario del ya mítico túnel del terror, “Hotel Malum” en esta edición, una experiencia solo apta para los más valientes que comenzará también a las 18:00 horas.

El Ayuntamiento de Carbajosa invita a todos los vecinos a disfrutar de una semana de Halloween cargada de sustos, risas y mucha diversión.