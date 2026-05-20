Dori Ruano y Yelizaveta Havrylova, protagonistas de las Jornadas de Igualdad de la Junta en Villamayor

La biblioteca municipal de Villamayor acogerá este jueves de la IX edición de las Jornadas de Fomento de Igualdad entre mujeres y hombres a través del deporte. Los alumnos del instituto de la localidad, el IES Tomás Bretón tendrán la oportunidad de conocer la trayectoria deportiva y profesional de dos mujeres que han triunfado en el ámbito deportivo y profesional gracias a su relación con el deporte.

Así, podrán escuchar a su paisana, la campeona del Mundo de ciclismo en ruta, Dori Ruano, que comenzó a practicar ciclismo en 1987 y se convirtió en una de las pioneras del ciclismo femenino en España. Compitió tanto en ruta como en pista, destacando especialmente en la modalidad de puntuación en pista, donde desarrolló una brillante carrera internacional. Ruano fue campeona del mundo en la prueba de puntuación en pista en Burdeos en 1998, convirtiéndose en la primera española en lograr ese título. También fue subcampeona mundial en Perth en 1997 y obtuvo una medalla de bronce en contrarreloj individual en el Mundial de Ruta de Lisboa en 2001. Participó en tres Juegos Olímpicos (Barcelona 1992, Sídney 2000 y Atenas 2004), consolidándose como una de las grandes figuras del ciclismo español. Tras retirarse en 2005, Dori Ruano ha seguido vinculada al ciclismo como entrenadora, promotora del deporte femenino y embajadora de La Vuelta Femenina y comentarista en las principales cadenas de televisión

Por su parte, Yelyzaveta Havrylova es una jugadora ucraniana de rugby que ha demostrado una gran fortaleza tanto dentro como fuera del campo. Formaba parte de la selección nacional de su país cuando, en 2022, tuvo que abandonar Ucrania debido a la guerra. Junto a otras compañeras y familiares, llegó a España buscando seguridad, y encontró en el rugby una forma de seguir adelante y sentirse parte de una nueva comunidad.

Desde su llegada, Yelyzaveta ha jugado en varios clubes españoles, incluyendo el VRAC Quesos Entrepinares y el Club de Rugby Majadahonda, donde ha cosechado muy buenos resultados. Su historia es un ejemplo de cómo el deporte puede ser una herramienta de integración, superación y esperanza. Liza, como la conocen en su equipo, se encuentra inmersa en la preparación del Campeonato Europeo de rugby femenino que se celebra en Croacia del 5 al 7 de junio con la Selección Nacional de Ucrania. Presentar a Yelyzaveta a estudiantes de instituto es una oportunidad para hablar sobre valores como la resiliencia, el trabajo en equipo y la solidaridad. Su experiencia muestra que, incluso en momentos difíciles, el deporte puede abrir puertas y construir puentes entre culturas.

Yelyzaveta Havrylova

Por noveno año consecutivo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través de la Dirección General de la Mujer y AFEDECYL lleva el mensaje de Igualdad entre mujeres y hombres a los centros educativos de la región con el objetivo de educar a los niños y niñas en la igualdad desde edades tempranas y teniendo en cuenta que la práctica deportiva es un vehículo ideal para alcanzar este objetivo. El proyecto, ‘Fomento de la Igualdad de Género en la práctica deportiva en edades tempranas en los centros educativos’, se enmarca en el convenio de colaboración firmado entre la Gerencia de Servicios sociales de la Junta de Castilla y León y AFEDECYL para el desarrollo de acciones de sensibilización y formación en igualdad.

El proyecto está dirigido a estudiantes de entre 14 y 17 años, de las nueve provincias de Castilla y León para conseguir tres objetivos: aumentar el número de licencias femeninas en Castilla y León que actualmente está muy desequilibrado; visibilizar a las deportistas de éxito de la región para que el alumnado de Castilla y León tengan referentes femeninos a los que admirar y que niños y niñas elijan deportes sin etiquetas sin distinguir entre deporte femenino o masculino.

A lo largo de los últimos ocho años medio centenar de centros educativos de las nueve provincias de Castilla y León han participado en estas jornadas con la presencia de cientos de alumnas y alumnos de Secundaria en centros educativos, centros cívicos, auditorios y distintos espacios culturales de los municipios de las comarcas y zonas rurales de Castilla y León.

Desde AFEDECYL, además, se quiere transmitir la importancia de que las niñas no dejen el deporte a edades tempranas, ya que se está perdiendo la visión femenina en las instancias superiores, a la hora de dirigir equipos, arbitrar o formar parte de las directivas y presidencias de clubes deportivos, federaciones o empleos relacionados con la industria deportiva.