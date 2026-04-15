Santa Marta acoge una jornada autonómica de minibasket femenino con 10 equipos de Castilla y León

Santa Marta de Tormes será sede el próximo domingo, a partir de las 10:15 horas, de una jornada amistosa de minibasket femenino autonómico en la que participarán 10 equipos procedentes de diferentes puntos de Castilla y León, como Salamanca, Zamora, Palencia y Valladolid.

La actividad se celebrará en el pabellón Francisco Samaniego “Fay” y contará con un total de 10 partidos disputados a lo largo de la mañana y la tarde. El recinto dispone de dos pistas de minibasket, lo que permite acoger simultáneamente varios encuentros.

El concejal de Deportes, Jorge Valiente, ha destacado que esta infraestructura convierte al municipio en uno de los pocos capaces de albergar este tipo de jornadas deportivas.

En total se han organizado tres jornadas amistosas en la comunidad, una en Carbajosa de la Sagrada y dos en Santa Marta, con el objetivo de alargar la competición y retrasar el inicio de la postemporada.