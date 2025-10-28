Santa Marta conecta su red de agua con Salamanca para garantizar la calidad del suministro

El alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, ha anunciado esta mañana el comienzo de las obras de conexión de la red de suministro de agua potable del municipio con la de Salamanca. Esta iniciativa, calificada por el regidor como “tan valiente como necesaria”, busca resolver de manera definitiva uno de los problemas históricos que ha afectado a la ciudadanía durante años: la deficiente calidad del agua. Mingo destacó que este logro ha sido posible gracias a una intensa gestión política que ha permitido desarrollar el proyecto.

La materialización de las obras se debe a un amplio convenio de cooperación a cuatro bandas. Han participado el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, el Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castilla y León —a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl)— y la Diputación de Salamanca. Esta última entidad juega un papel crucial al sufragar una parte importante del proyecto mediante una subvención nominativa.

La inversión conjunta de las administraciones asciende a 1.135.000 euros. Esta cifra se destinará a la impulsión de agua potable desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de La Aldehuela hasta el depósito regulador de Santa Marta de Tormes. Los trabajos contemplan la realización de una conducción de aproximadamente 3.252 metros, que se extenderá desde la margen derecha del río Tormes hasta la calle Río Ubierna, además de la adaptación de la estación de bombeo. El plazo de ejecución previsto para estas actuaciones es de ocho meses.

El reparto de la inversión establece que Somacyl se hará cargo del 40% del coste (454.173 euros). La Diputación de Salamanca aportará la mayor parte, con 567.827 euros, que suponen cerca del 50% del proyecto global a través de la subvención nominativa. El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, por su parte, asumirá el 60% restante de su parte, que gracias a las aportaciones anteriores se reduce a 113.000 euros.

Este cambio de modelo de abastecimiento es crucial. Hasta ahora, Santa Marta utilizaba dos vías de captación: una toma principal limitada desde el Canal de Villagonzalo y una toma secundaria directa desde el río Tormes, aguas abajo del azud de Villagonzalo. Esta última se encontraba en un punto afectado por vertidos urbanos y escorrentías agrícolas, lo que resultaba en un agua con problemas persistentes de turbidez, olor y sabor.

Los problemas de captación se agravaban por la antigüedad de la propia ETAP del municipio, construida hace más de 40 años y considerada insuficiente, especialmente ante situaciones de crecidas del río Tormes. Pese a las 14 inversiones realizadas por el Consistorio en los últimos cinco años (cerca de 350.000 euros), no fue posible solucionar las deficiencias del suministro. Por este motivo, la conexión con la red de Salamanca se estableció como la única alternativa viable para proporcionar un suministro de calidad.

El alcalde Mingo reconoció que esta mejora en la potabilización conllevará un incremento en la tarifa del agua. Sin embargo, enfatizó la trascendencia de “dar por cumplida esa eterna promesa que nos va a permitir tener la misma agua que Salamanca”. Concluyó que, a pesar de la complejidad histórica del problema, esta conexión es la opción más lógica dada la cercanía de la potabilizadora salmantina al término municipal.