Talan varios árboles en Peñasolana como medida "preventiva" tras la caída de dos ejemplares

El Ayuntamiento de Carrascal de Barregas ha procedido a la tala de varios árboles en la zona de las pistas deportivas de Peñasolana, un área muy frecuentada por niños. La medida se ha tomado tras la caída de dos árboles en los últimos meses, que ha reavivado la preocupación por la seguridad entre los vecinos.

El incidente más reciente ocurrió el pasado 7 de septiembre, cuando un árbol de grandes dimensiones se desplomó en un parque de la urbanización. Este suceso se sumó a otro similar acontecido el 20 de junio. El suceso causó un gran susto entre los presentes y una niña resultó herida, sufriendo una hemorragia nasal debido al impacto de una rama.

Tala de árboles en Peñasolana

Desde el Ayuntamiento señalan que la tala es una medida "preventiva". "No estaban en buen estado y se han talado para evitar posibles problemas, hemos actuado", explican fuentes municipales.