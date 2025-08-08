Villamayor de Armuña se prepara para sus fiestas de verano

El municipio de Villamayor se prepara para vivir unos días de celebración y alegría con la llegada de sus fiestas de agosto, que se desarrollarán del 13 al 17 de este mes. El programa de actividades, diseñado para el disfrute de todas las edades, incluye música, deporte, juegos y tradiciones. Las celebraciones darán comienzo el miércoles a las 22:00h con la tradicional cuelga de banderines, amenizada por la charanga La Clave. El acto inaugural tendrá lugar en el Aula de Cultura.

La jornada del jueves estará marcada por la actividad deportiva. A las 16:00h se disputarán las semifinales del torneo multideportivo en el Pabellón Dori Ruano. Los más pequeños podrán disfrutar a las 17:30h de los juegos de agua infantiles, con punto de encuentro en la Bajada del colegio Ciudad de los Niños. La noche se centrará en el frontón, con el torneo de ping-pong a las 18:00h en la Plaza de la Constitución, organizado por ADOSVI, y las semifinales de frontón a las 19:00h en el Frontón. El día culminará con la música de la discoteca Vértice a las 23:45h en el Recinto Ferial.

El viernes arrancará a las 10:00h con un emocionante descenso de piraguas. Los interesados deben apuntarse por correo electrónico a yomaranevents@gmail.com o facilitar su nombre y DNI a quienes vayan a participar. A las 12:30h se celebrará la Misa en la Iglesia Parroquial. Por la tarde, a las 16:30h, tendrá lugar el torneo de cartas (tute, mus, remi y chinchón) en la Piscina Municipal. La merienda interpeñas para el pueblo, organizada por las peñas, será a las 20:00h en las Pistas de petanca, parque Anantapour. La noche se cerrará con la discoteca DC3 a las 23:45h en el Recinto Ferial.

El sábado será un día lleno de actividades gratuitas, comenzando con la jornada de piscina gratis. De 12:00h a 14:00h se ofrecerá pintacaras en la Piscina Municipal. A las 16:00h se celebrará la gran final del torneo multideportivo en el Pabellón Dori Ruano, seguida a las 18:00h por el tobogán acuático en la bajada del Pabellón Dori Ruano, donde se recomienda llevar colchoneta. La final de frontón será a las 19:00h en el Frontón. La noche promete con el concierto pop-rock de Puntos Suspensivos a las 22:00h en la Plaza España y la macrodiscoteca Pandora a las 23:45h en el Recinto Ferial.

Las fiestas concluirán el domingo con la marcha cicloturista a las 9:30h, cuya salida será desde el Pabellón Dori Ruano. Las inscripciones son gratuitas hasta el 12 de agosto para cubrir el seguro y se pueden encontrar más detalles en la web del ayuntamiento. A las 20:30h, la Plaza España acogerá el XXIII Certamen Folclórico Nicomedes de Castro, un broche cultural para unas fiestas inolvidables.

El Ayuntamiento de Villamayor invita a vecinos y visitantes a participar en todas las actividades programadas y a disfrutar de estos días de fiesta en un ambiente de convivencia y alegría.