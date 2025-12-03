‘Art on the road 2025’: la exposición de Salamanca donde la juventud muestra su arte en su máximo explendor

La Junta de Castilla y león ha inaugurado ‘Art on the road 2025’, una exposición itinerante que pretende mostrar el arte de la juventud que se llegó a presentar en el Certamen de Arte Joven de Castilla y León, y que cuenta con la participación de alumnos de la Universidad de Salamanca y, como no, de habitantes de la ciudad.

La directora general del Instituto de la Juventud de Castilla y León, Estela López, ha expuesto que “para la JCYL es un honor tener a estos jóvenes con tanto talento”, mostrando 36 obras de las 200 que se han presentado, por una exposición por la que han pasado ya más de 3.400 personas.

De este modo, se cumplen 40 años al servicio de la juventud y del arte que desprenden a lo largo y ancho de la comunidad castellanoleonesa llevando a cabo diferentes iniciativas para promocionar la cultura en la región.

Por otro lado, Pedro Martínez, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Salamanca ha destacado que “desde la concejalía tenemos diferentes proyectos como Jóvenes Creadores o Jóvenes Talentos y nuestro compromiso es crear oportunidades entre los jóvenes”.

Una de las artistas de la muestra, Natalia Rodríguez Bautista, ha agradecido “la visibilidad de poder enseñarte nuestras obras ya que a veces tenemos ese síndrome del impostor, por lo que esta iniciativa sirve para solucionar eso”.

Hasta el 31 de diciembre se podrá visitar la exposición, situada en la sala Unamuno de la Cuesta del Carmen, organismo dependiente de la Junta de Castilla y León.