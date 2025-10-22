Más de 500 personas disfrutan de la Velada de K1

Más de quinientas personas se dieron cita en la Velada de K1 de Salamanca. El deportista Mohamed Rida, del Club José Ángel Gómez salmantino, se alzó con el cinturón en un vibrante combate disputado a cinco asaltos de tres minutos ante Álex Sosa, competidor del Club Josito Team de Bilbao.

La velada, organizada por el Club José Ángel Gómez de Salamanca, tuvo once combates más además del Mohamed Rida - Álex Sosa, que fue el plato fuerte de la noche. Diferentes competidores charros pelearon contra rivales llegados de Burgos, Ávila, Valladolid, Málaga, Bilbao y Portugal.