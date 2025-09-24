Abiertos los cursos de iniciación de árbitros y oficiales de mesa de baloncesto

Los árbitros son parte fundamental del deporte. La Federación de Baloncesto de Salamanca ha programado el curso de iniciación de árbitros y oficiales de mesa para las próximas fechas.

Las inscripciones finalizarán el 5 de octubre y desde el 6 de dicho mes hasta el 31 se realizará la formación, que será mixta.

Los interesados tendrán que abonar 25 euros en inscripciones.fbcyl.es y para poder realizar el curso tendrán que haber nacido en 2011 o anteriormente.